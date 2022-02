La gamma di smartphone Redmi si espande con il debutto ufficiale avvenuto negli scorsi giorni del nuovo Redmi 10 2022. Lo smartphone, destinato al mercato globale, è una riedizione del Redmi 10 presentato nell’agosto dello scorso anno.

La scheda tecnica infatti è praticamente identica a quella del Redmi 10 “2021” con SoC firmato MediaTek e caratteristiche da buon smartphone economico. Scopriamo maggiori dettagli.

Redmi 10 2022: finalmente la scheda tecnica

Il nuovo Redmi 10 2022 presenta una scheda tecnica interessante considerando il suo futuro posizionamento nella fascia medio-bassa del mercato. Il device presenta un display da 6.5 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+. Il pannello si caratterizza per un refresh rate di 90 Hz e per una protezione garantita dal vetro Gorilla Glass 3. Il display ha un foro, posizionato centralmente nella parte alta, per la fotocamera anteriore.

A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek Helio G88, già visto sul Redmi 10 lo scorso anno. Non c’è il supporto 5G ma solo 4G. Il chipset è supportato da 4 GB di memoria RAM LPDDR4x e da 128 GB di eMMC. Al momento, non sono previste ulteriori combinazioni di RAM e storage per il nuovo smartphone di Redmi. Da segnalare la presenza di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 18 W e alla ricarica inversa da 9 W. In confezione è incluso però un caricatore da 22.5 W.

Il comparto fotografico presenta un sensore principale da 50 Megapixel che viene affiancato da un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel, con field view da 120 gradi, e da due sensori da 2 Megapixel, uno per le macro ed uno per la profondità di campo. C’è anche una fotocamera anteriore, come sottolineato in precedenza integrata nel foro del display, da 8 Megapixel. Completa il tutto il chip NFC, una porta USB-C, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac ed un jack da 3.5 mm. Il prezzo dovrebbe essere in linea con quello del suo predecessore, proposto in Italia a 229 euro.