Interessanti promozioni attendono, come al solito, tutti i titolari di una carta Postepay. Anche in assenza del servizio dei rimborsi promosso dallo Stato italiano, Poste Italiane ha deciso di continuare l’esperienza del suo personale programma cashback.

Postepay, altri tre mesi per partecipare al cashback

Tutti coloro che hanno a loro disposizione una carta di credito ricaricabile di Poste Italiane potranno accumulare un piccolo salvadanaio ad ogni acquisto. La Postepay prevede infatti un rimborso dal valore di 1 euro per ogni acquisto dal valore uguale o superiore di 10 euro. Ogni cliente avrà la possibilità di accumulare quotidianamente un portafogli pari a 10 euro in cashback.

I clienti che sono intenzionati ad attivare il programma cashback di Poste Italiane in prima istanza devono provvedere a scaricare l’apposita applicazione di Poste Italiane da Google Play Store di Android o da App Store di App. Nel momento dell’acquisto con carta ricaricabile, inoltre, i clienti devono provvedere al pagamento per mezzo del codice QR presente in app.

I titolari di Postepay potranno accumulare il valore dei rimborsi in cashback per tutti gli acquisti effettuati presso i negozi partner di Poste Italiane. La lista degli esercenti aderenti all’iniziativa è disponibile presso il sito ufficiale di Poste Italiane.

Anche in seguito all’eliminazione del cashback e del programma di Stato, quest’iniziativa sarà disponibile, al netto di ulteriori proroghe, sino al 31 Marzo. L’iniziativa è valida senza distinzione per i possessori di Postepay Evolution, la carta con codice IBAN e coloro che hanno la carta standard senza la presenza di un codice IBAN.