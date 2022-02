La campagna vaccinale in Italia prosegue con una serie di novità che interessano proprio in queste ore milioni di cittadini. A partire da oggi, 15 febbraio, è infatti scattato su tutto il suolo nazionale un’ulteriore norma legata alla somministrazione dei sieri di Pfizer e Moderna.

Pfizer e Green pass: cosa rischiano gli over 50 sul luogo di lavoro

Dopo l’obbligo vaccinale legato a tutta la platea dei cittadini over 50, ora l’obbligo di vaccino con Pfizer e Moderna, sempre per gli over 50, è scattato anche sul luogo lavorativo. I cittadini con più di 50 anni che sono sprovvisti del Super Green pass non potranno più recarsi sul luogo di lavoro proprio a partire dalla data odierna.

La decisione dell’esecutivo ha previsto anche una serie di sanzioni per tutti i trasgressori. Nel campo del semplice obbligo vaccinale per gli over 50, chi non ha a sua disposizione il Green pass rafforzato potrà ricevere una sanzione dal valore di 100 euro.

I cittadini con più di 50 anni che sono legati ad un contratto lavorativo invece potranno anche subire la sospensione dello stipendio sino ad avvenuta regolamentazione vaccinale in caso di mancata somministrazione con Pfizer e Moderna. Coloro che sono colti sul luogo di lavoro sprovvisti di Green Pass rafforzato avranno invece una sanzione pari a 1500 euro.

Stando le attuali norme, tenuto in considerazione, il valore medio di uno stipendio in Italia, le sanzioni per chi non ha aderito alla campagna vaccinale con Pfizer e Moderna possono portare a multe che partono da 3000 euro. L’obbligo di vaccino è valido sino al 15 Giugno per gli over 50 così come per personale sanitario, scolastico e forze dell’ordine.