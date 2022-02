I migliori sconti sono stati attivati direttamente da MediaWorld con incredibili possibilità di risparmio per coloro che decideranno di affidarsi, sia al sito ufficiale dell’azienda, che ai vari negozi fisici sparsi direttamente per il territorio nazionale.

Tutti gli acquisti effettuati tramite l’e-commerce, in genere prevedono il pagamento delle spese di spedizione per la consegna a domicilio, sebbene comunque in alcune rare occasioni potrebbero riservare sorprese decisamente piacevoli. La garanzia è sempre di 24 mesi dalla data di acquisto, aggiungendo poi la variante no brand per quanto riguarda la telefonia mobile generale.

MediaWorld: occasioni e prezzi da non perdere

Grazie agli XDays di Mediaworld, il risparmio è davvero assicurato su un numero sempre più grande di prodotti dai prezzi decisamente convenienti, infatti i dispositivi in questione risultano essere acquistabili a cifre che non superano i 300 euro, promettendo all’utente finale comunque discrete prestazioni generali.

Il modello che maggiormente attira la nostra attenzione, è senza dubbio il Realme GT Master Edition, un terminale disponibile dal 2021, e caratterizzato da un design praticamente unico nel proprio genere. Il prezzo finale di vendita si aggira attorno ai 279 euro. Non mancano comunque Xiaomi Redmi 9AT a 99 euro, Wiko Power U10 a 109 euro, Power U20 a 126 euro. Wiko Y82 a 99 euro o anche Galaxy A12 a soli 139 euro. Per scoprire ogni singolo sconto del volantino, non dovete fare altro che aprire subito le pagine che trovate inserite sul sito ufficiale, ricordando le varie limitazioni discusse in precedenza.