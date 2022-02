L’applicazione social network Instagram, nonostante sia una delle più utilizzate in tutto il mondo, non è perfetta, anzi. Da qualche mese infatti si sta portando dietro un problema nella sua versione per dispositivi Android.

Purtroppo l’applicazione di Instagram per dispositivi Android è fatta peggio della controparte per iOS e questo apre la possibilità ai problemi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Instagram ha problemi nella versione Android

L’inferiorità dell’applicazione per Android rispetto a quella per iOS è legata innanzitutto alla peggiore qualità fotografica generalmente offerta attraverso la fotocamera in-app. Specialmente sui pieghevoli, inoltre, sono ben evidenti i problemi di compatibilità con schermi di diagonali differenti. Questi problemi sono noti a Facebook da diverso tempo ormai, anche se non sono mai state risolte e anzi ce n’è persino un’altra da aggiungere alla lista.

Stiamo parlando di casuali freeze dell’applicazione durante lo scrolling nel feed. I report su Reddit e altri forum sono tanti e datati 2021, ma lamentele simili c’erano state già qualche anno fa. Lo stesso Artem Russakovskii di Android Police ha raccontato su Twitter di riscontrare occasionalmente questo problema da mesi e ha ricevuto numerose risposte di altri utenti infastiditi dalla situazione.

Dal momento che sin dallo scorso anno questi occasionali freeze di Instagram sono stati riscontrati su smartphone di vari brand e con diverse versioni di Android, è evidente che il problema dipenda dall’applicazione. I fatti hanno provato come sia possibile aggirarlo temporaneamente continuando lo scrolling e poi tornando indietro.

Il fatto che il bug non sia generalizzato probabilmente non ha ancora indotto Instagram a intervenire, tuttavia un fix sarebbe quanto mai opportuno. Numerosi altri utenti, peraltro, hanno riportato lo stesso identico problema anche con Instagram Live.