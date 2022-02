Iliad ha previsto una serie di interessanti novità nel corso di questi primi due mesi del 2022. Il provider francese, in tal senso, ha deciso di investire importanti risorse in un nuovo ambito delle comunicazioni, entrando nel mondo della telefonia fissa e della Fibra ottica.

I clienti che scelgono la nuova promozione Iliad Box avranno a loro disposizione un’offerta di telefonia fissa con chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, senza scatto alla risposta, più connessione internet illimitata sino a 4 Gbps. Il prezzo previsto sarà di soli 23,90 euro al mese.

Iliad, la promozione con 120 Giga e la Fibra ottica

Sul fronte della telefonia mobile, invece, le sorprese di Iliad si ricollegano alla conferma della tariffa Giga 120. La ricaricabile rappresenta la migliore soluzione per coniugare soglie quasi illimitate e prezzi bassissimi.

Nel dettaglio, gli abbonati che scelgono questa promozione riceveranno chiamate senza limiti verso tutti, SMS da inviare a tutti i numeri della loro rubrica e 120 Giga per navigare in internet. Il prezzo previsto per il rinnovo della tariffa è pari a 9,99 euro ogni trenta giorni con un prezzo di rinnovo pari a 10 euro.

I clienti che decidono di attivare questa promozione dovranno necessariamente effettuare la portabilità da altro gestore o in alternativa all’attivazione di un nuovo numero di telefono. Ulteriore bonus per tutti coloro che scelgono di attivare questa promozione è legato all’associazione della Fibra ottica. I clienti con la Giga 120 così come i clienti che hanno attivato altre tariffe di Iliad nelle scorse settimane pagheranno solo 15,99 euro per i servizi di telefonia fissa.