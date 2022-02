Come preannunciato qualche giorno fa, nella giornata di domenica, esattamente durante il Super Bowl, Amazon ha rilasciato il primo teaser ufficiale in merito la sua prossima serie TV in arrivo il 2 Settembre su Amazon Prime Video, parliamo ovviamente de Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere.

Il teaser sostanzialmente è un piccolo video di breve durata, ben lontano dall’essere il trailer definitivo, mostra dettagli che in parte già conoscevamo dando molte conferme a tutti i rumors che erano circolati in precedenza.

Il teaser trailer

Il teaser si mostra in alcune brevi sequenze che confermano però il classico scenario tipico della Terra di Mezza, ovvero ricco di biomi diversi e incredibilmente fantasiosi, dominati ovviamente da creature fantastiche e dalle classiche razze che abbiamo conosciuto negli altri film: uomini, elfi e nani in primis, tra l’altro in alcune brevi sequenze possiamo vedere Re Elrond da giovane e anche Galadriel, elfi che ovviamente vivendo intere eoni si trovano ad affrontare vicende anche nella seconda epoca della Terra di Mezzo.

Ed è proprio questo che conferma il teaser, ci troviamo nella seconda era, prima dei re (chiaro riferimento a Isildur) e prima della compagnia dell’anello, appunto all’epoca della creazione degli anelli del potere, di cui però non viene mostrato alcun riferimento o immagine.

Viene anche confermata la data di uscita prevista per il 2 Settembre, un’attesa che sicuramente si attesta come lunga ma che sicuramente verrà ripagata dalla serie che come anche attestato da Amazon sarà la più costosa e imponente di sempre, parliamo di una produzione da ben 450 milioni di dollari.