Google sta lavorando su un nuovo dispositivo Chromecast. Per quel che costa, il modello esistente è già uno dei migliori dispositivi che puoi acquistare. Tuttavia, presenta alcuni limiti – lo spazio di archiviazione in particolare è un punto dolente. Il nuovo Chromecast “Boreal” sarà un dispositivo ancora più economico che raggiunge massimo 1080p.

Il mercato dei dispositivi di fascia bassa è completamente saturo. Sia Roku che Amazon vendono dispositivi simili al Chromecast ad ogni fascia di prezzo che puoi immaginare. Un nuovo Chromecast, ancora più economico, potrebbe soddisfare un certo sottogruppo di utenti fedeli a Google attenti al budget, ma sotto i 50 euro è quasi impossibile.

Apple TV vs Chromecast: Google ancora una volta imbattibile, ma non è detta l’ultima parola

Dato che nel mondo Android le opzioni non mancano e ce ne sono persino troppe, quello che ci manca è un dispositivo Apple TV conveniente. Probabilmente anche per questo Google ha deciso di sfoggiare un ulteriore dispositivo da aggiungere alla sua gamma. Ogni aggiunta rende impossibile per Apple pareggiare i conti.

L’Apple TV più economica che puoi acquistare oggi è l’Apple TV HD, a 1080p e con un prezzo che supera i 100 euro. L’azienda è anche nota per il modo in cui sfrutta la sua catena di approvvigionamento per realizzare prodotti sorprendentemente economici e sorprendentemente buoni. L’iPhone SE del 2020 ha riciclato parti di iPhone più vecchi per arrivare ad un prezzo abbordabile. Lo stesso vale per l’iPad entry-level più recente. Sarebbe interessante se l’azienda adottasse una strategia simile anche per l’Apple TV.