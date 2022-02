I prezzi attivati da Expert sono decisamente più bassi del normale, infatti gli utenti sono felicissimi di avere l’occasione per risparmiare molto più del previsto, sull’acquisto di alcuni dei migliori prodotti attualmente in circolazione.

Il volantino che potrete scoprire nel nostro articolo, è da considerarsi attivo praticamente ove si vuole e si desidera, in altre parole gli acquisti sono effettuabili recandosi in ogni negozio sul territorio nazionale, come anche sul sito ufficiale di Expert stessa. L’unico appunto da tenere bene a mente riguarda la necessità di pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio, sempre da aggiungere alla cifra mostrata direttamente a schermo.

Non perdetevi i nuovi codici sconto Amazon, sono completamente gratis su questo nuovo canale Telegram.

Expert è inarrestabile: nuove offerte con i migliori prezzi bassi

Fino al 27 febbraio 2022, expert ha ufficialmente lanciato una campagna promozionale permeata di sconti assurdi, tutti pensati per spingere il consumatore a spendere poco o niente, o comunque invogliandolo a rinnovare il proprio parco di prodotti tecnologici.

In prima pagina arriva subito uno sconto interessante su uno smartphone, il Samsung Galaxy S20 FE può difatti essere acquistato con un esborso di 379 euro, un prezzo più che abbordabile e comprensibile. Sfogliando il volantino, scopriamo poi numerose altre occasioni legate alla fascia intermedia della telefonia mobile, come TCL 20S a 119 euro, Oppo Reno6 a 429 euro, Realme 9i a 249 euro, Huawei Nova 8i a 229 euro, Oppo A74 a 269 euro, Wiko Power U20 a 129 euro, Oppo A16s a 169 euro, Redmi 10 a 149 euro e simili. Per scoprire e conoscere da vicino la campagna, premete questo link.