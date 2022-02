Il volantino Euronics è davvero ricchissimo di offerte molto speciali, con prezzi sempre più bassi e convenienti, pronti a spingere l’utente a spendere poco o niente sull’acquisto dei migliori prodotti attualmente disponibili sul mercato nazionale.

Il rapporto qualità/prezzo pare sin da subito decisamente favorevole per la maggior parte di noi, ricordando infatti che gli acquisto sono strettamente necessari nei negozi fisici in Italia, ma non sull’e-commerce nazionale. In parallelo, comunque, ricordiamo che gli ottimi prezzi bassi sono da considerarsi attivi anche data la presenza di garanzia di 24 mesi, e della variante no brand nel momento in cui si decidesse di acquistare uno smartphone.

Euronics: che offerte da non perdere per tutti

Spettacolari offerte attendono gli utenti da Euronics, in particolare nei punti vendita del socio Euronics Nova, con acquisti effettuati entro e non oltre il 16 febbraio 2022. All’interno della campagna promozionale trovano posto tutti sconti applicati sui migliori smartphone e prodotti di Samsung, a partire ad esempio dagli ultimissimi Galaxy S22 Series, appena lanciati sul mercato.

In alternativa è comunque possibile risparmiare pensando di mettere le mani su Galaxy S21 FE a 599 euro (solo con EPAY), passando anche per Galaxy S20 FE a 379 euro, Galaxy A52 a 279 euro o Galaxy A12 a 149 euro. Per ogni altro dettaglio in merito all’ottimo volantino di casa Euronics, raccomandiamo caldamente la visione delle pagine ufficiali che potete trovare elencate qui, ricordando tutti i vincoli e limitazioni di cui effettivamente vi abbiamo parlato poco sopra.