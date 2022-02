Sembra proprio che il prezzo per mantenere attivo un abbonamento Disney+ sia destinato a salire. Questo quanto riporta direttamente il CEO Bob Chapek durante l’incontro con gli investitori tenutosi a margine dle resoconto finanziario dell’ultimo trimestre.

Sulla scia di Netflix e Prime Video di Amazon pare che anche il colosso dell’animazione in streaming sia pronto ad alcuni ritocchi sui listini. Con la giustificazione di un più ampio margine di contenuti ed un servizio al passo coi tempi arrivano gli aumenti. Ecco quanto pagheremo in più.

Disney+ costerà di più: stangata per i clienti

C’era da aspettarselo un aumento prezzo anche per la piattaforma Disney+. La differenza è sostanziale rispetto a quello che si conferma al momento come un costo di 6,99 Euro al mese tutto compreso.

Il ritocco al prezzario fa salire di 2 euro in più al mese il costo per singolo cliente per un listino che punta a 8,99 euro al mese. In modo del tutto parallelo aumenta anche il canone annuale che passa dagli attuali 69,99 euro a 89,99 euro.

Sicuramente un prezzo concorrenziale rispetto al concorrente Netflix a fronte anche di un minor numero di contenuti disponibili. L’obiettivo Disney di consegnaree 100 nuovi titoli ogni anno viene mantenuto a fronte di investimenti da 14 a 16 miliardi di dollari in questo triennio. Tuttavia è ancora troppo scarno di contenuti rispetti ai rivali.

In vista di una maggiore integrazione ci potremo aspettare senz’altro nuovi aumenti. Ma questa è un’altra storia. Seguiteci per ulteriori approfondimenti e diteci che cosa ne pensate di questa nuova mossa del colosso. Spazi a tutti i vostri personali commenti.