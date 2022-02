I proprietari di criptovalute potrebbero guadagnare un rendimento dell’8% prestando le loro partecipazioni a società come BlockFi Lending. Il problema è che, secondo le accuse in un ordine di lunedì della Securities and Exchange Commission, il prodotto di BlockFi era fraudolento e illegale.

BlockFi ha accettato di pagare una multa di 100 milioni, la più grande sanzione mai inflitta in un’azione di contrasto alle criptovalute, per saldare le accuse della SEC in cui si afferma che l’azienda di Jersey City non ha registrato il suo prodotto BlockFi Interest Account travisando i rischi del prodotto.

Nel risolvere il caso, BlockFi non ha ammesso le accuse dei regolatori. Interromperà le vendite del prodotto negli Stati Uniti e ne introdurrà uno nuovo conforme alle leggi sui titoli.

“Questo è il primo caso di questo tipo per quanto riguarda le piattaforme di prestito di criptovalute“, ha affermato il presidente della SEC Gary Gensler nell’annuncio dell’agenzia. Della multa, 50 milioni andranno alla SEC e 50 milioni alle autorità di regolamentazione statali che stanno presentando azioni parallele.

Cosa succederà in futuro

Nel suo stesso annuncio, BlockFi ha affermato che presenterà una dichiarazione di registrazione SEC per un nuovo prodotto crittografico chiamato BlockFi Yield e trasferirà gli investimenti nel suo conto di interesse BlockFi sul nuovo prodotto, a meno che i clienti non indichino diversamente l’azienda. Gli investitori internazionali non sono interessati dalle azioni esecutive.

Secondo l’ordine della SEC, BlockFi ha iniziato a offrire il suo prodotto nel marzo 2019, accumulando fino a 14 miliardi di dollari in crypto asset da quasi 600.000 investitori al dettaglio in tutto il mondo. Circa 400.000 di questi erano negli Stati Uniti.

Il conto interessi BlockFi ha pagato un tasso di interesse agli investitori al dettaglio che hanno prestato i loro asset crittografici, che BlockFi ha poi prestato agli investitori istituzionali.

La regolamentazione del mondo delle criptovalute in rapida evoluzione è in continuo mutamento. Ma mentre Bitcoin e altre criptovalute non sono state ritenute titoli, secondo la legge attuale, l’ordinanza della SEC ha citato la legge secondo cui il conto interessi BlockFi era esso stesso una forma di contratto.