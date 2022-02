Tantissime offerte specialissime vi attendono da Coop e Ipercoop in questi giorni, garantendo difatti un risparmio importante sui migliori prodotti attualmente in circolazione, e prezzi bassi anche sui migliori smartphone in vendita.

Coloro che vorranno effettivamente approfittare dell’ottima campagna promozionale, devono comunque sapere essere strettamente necessario recarsi personalmente in un qualsiasi negozio in Italia, senza avere la possibilità di godere degli stessi sconti tramite il sito ufficiale di Coop e Ipercoop. In aggiunta, da non trascurare nemmeno la presenza della solita garanzia di 24 mesi, con alle spalle la variante no brand per la sola telefonia mobile.

Coop e Ipercoop: spettacolari offerte vi attendono

Coop e Ipercoop hanno in serbo per gli utenti italiani alcune sorprese da non perder assolutamente di vista, infatti all’interno dell’ultimo volantino, valido fino alla terza decade del mese di Febbraio, sarà possibile scovare un piccolo elenco di offerte davvero incredibili. Tra queste, infatti, spicca senza dubbio l’Apple iPhone 13, uno smartphone da pochissimo lanciato sul mercato, in vendita a 879 euro, nella sua variante da 128GB di memoria interna e completamente sbrandizzato.

Volendo invece puntare su una variante decisamente più economica, il consiglio è di scegliere il Realme C25Y, il cui prezzo finale si aggira attorno ai 149 euro, e garantisce nel complesso discrete prestazioni generali. Disponibili anche smartwatch a prezzi ridottissimi, si parte da un minimo di 35,90 euro, per finire con il più costoso fermo a soli 71,90 euro.

