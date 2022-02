Il canone Rai sarà definitivamente eliminato dalla bolletta elettrica a partire dal 2023. Per quest’anno continueremo quindi a pagare il canone annuo di 90 euro nella bolletta elettrica.

Coloro che hanno diritto all’esenzione devono fare nuova richiesta entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento per l’esenzione completa per l’intero anno.

L’esenzione dal canone RAI è disciplinata da specifiche disposizioni consultabili sul sito dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, per evitare l’addebito diretto in bolletta, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica ad uso abitativo possono dichiarare che non è presente televisione, propria o di un componente del nucleo familiare anagrafico, in nessuna delle abitazioni in cui l’utenza elettrica a loro nome è attivo. Per farlo è sufficiente scaricare il modulo per l’esenzione dal canone RAI, compilarlo e presentare l’autodichiarazione.

I contribuenti titolari di utenza elettrica ad uso domestico residenziale, per evitare l’addebito in bolletta del canone tv, possono dichiarare che in nessuna delle abitazioni dove è attivata l’utenza elettrica a loro intestata è presente un televisore sia proprio che per un familiare personale, presentando la dichiarazione sostitutiva con apposito modello.

Inoltre, con lo stesso modello, i contribuenti titolari di un’utenza elettrica per uso domestico domestico possono certificare la non detenzione, in nessuna delle abitazioni in cui è attivato l’utenza elettrica a loro intestata, di un apparecchio televisivo aggiuntivo oltre a quello per il quale un è stata preventivamente presentata denuncia di cessazione dell’abbonamento televisivo per suggellamento, da parte del titolare o dei suoi familiari.

Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata ad una persona deceduta, non è presente il televisore.

La domanda deve essere inviata entro queste tempistiche:

dal 1 febbraio 2022 al 30 giugno 2022 esenti dall’obbligo di pagamento della quota per il secondo semestre dello stesso anno;

Dal 1 luglio 2022 al 31 gennaio 2023, esenzione dall’obbligo di pagamento per l’intero anno 2023.

Esenzione over 75

A richiesta, chi ha compiuto i 75 anni di età può ottenere l’esonero dal pagamento del canone Rai 2022, ma bisogna rispettare questi requisiti: