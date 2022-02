Uno dei contenuti più attesi del 2022 sulla piattaforma di streaming Netflix è senza alcun dubbio Better Call Saul, la famosa serie prequel di Breaking Bad ha infatti conquistato il pubblico arrivando ad essere conosciuta non tanto per la sua natura di prequel di una grande serie bensì per la sua propria qualità.

Attualmente siamo fermi alla quinta season, la quale ha lasciato aperte numerose porte che ora la sesta e ultima stagione ha l’onere di dover chiudere, dando le risposte a molte domande, in primis quale sarà l’epilogo della storia tra Kim e Jimmy, in secundis sul come si esauriranno le vicende tra Lalo Salamanca, Nacho e Gus, con il primo che ovviamente cercherà vendetta sui secondi e forse anche su Kim e Jimmy.

Netflix annuncia la data di uscita

Ebbene Netflix ha finalmente annunciato la data di uscita dando conferme anche a quanto pronosticato dai fans, guardando il primo teaser infatti molti avevano dedotto che la data sarebbe stata il 18 Aprile, non sapevano però che Netflix aveva intenzione di fare come fatto come Lucifer 5, ovvero dividere la season in due parti, la seconda metà degli episodi arriverà l’11 Luglio, una scelta che sa di incomprensibile e che sicuramente lascerà in molti con l’amaro in bocca, amaro che almeno verrà lenito dalla prima parte che comunque non è molto distante.

Non rimane dunque che attendere, le carte sono state tutte rivelate e le date sono ufficiali, l’ultimo tassello che manca è proprio la serie che tutti stanno aspettando, armatevi di pazienza.