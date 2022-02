I migliori sconti arrivano direttamente da Bennet con prezzi decisamente bassi e convenienti pronti a garantire un risparmio di molto superiore alle più rosee aspettative, e con offerte che faranno spendere pochissimo su ogni prodotto.

Il volantino che potete trovare direttamente nel nostro articolo, lo ricordiamo, è da considerarsi attivo in esclusiva nei singoli punti vendita in Italia. Gli acquisti prevedono la solita garanzia legale della durata di 24 mesi, la quale copre solo ed esclusivamente i difetti di fabbrica, ed è inoltre prevista la versione no brand, nel momento in cui ci si avvicinasse alla telefonia mobile.

Bennet: questi sconti sono da far impazzire

I migliori prezzi del volantino Bennet passano prima di tutto per la telefonia mobile, osservando il segmento da vicino notiamo infatti la presenza di una coppia di smartphone Samsung in vendita a cifre decisamente convenienti. Il primo è il Samsung Galaxy S20 FE, il vecchio modello della Fan Edition, che riprende le medesime caratteristiche tecniche del Galaxy S20, sostituendo il processore originale con il Qualcomm Snapdragon, richiedendo in cambio il pagamento di soli 399 euro per il suo acquisto.

In alternative segnaliamo la presenza di un modello decisamente più economico, stiamo parlando di Galaxy A12, attualmente disponibile all’acquisto con un esborso finale di soli 169 euro. Per conoscere tutti gli altri sconti del volantino Bennet, ricordatevi che dovrete ricorrere alla visione delle pagine della campagna, tramite il seguente link.