Tante persone aspettano ancora la personalizzazione Android 12 mentre in rete iniziano a proliferare già le info sulla versione 13. Gli utenti possono di fatto scaricare la prima Developer Preview del nuovo OS provando in anteprima tutte le strabilianti novità di questa versione.

Ai primi dettagli emersi in Dicembre si affianca ora una primordiale ROM destinata in anteprima ai possessori di Pixel 4, 4 XL, 4a, 5, 5a, Pixel 6 e 6 Pro. Chi vuole può procedere al download Android 13 DP1 attraverso il link indicato alla fonte seguendo le provedure ivi ascritte.

Nel frattempo scopriamo che cosa riserva questa nuova distribuzione software per i seguaci del robottino verde.

Android 13: primo rilascio con queste novità esclusive per smartphone e tablet

Lo abbiamo detto e lo ribadiamo: si tratta di una prima bozza di sistema operativo, niente di definitivo. Ad ogni modo Google consegna un assaggio del suo goloso OS e delle sue novità di primo piano.

La prima di cui vogliamo parlarvi è quella legata al design conferito dagli sviluppatori al comparto grafico. Possibilità di espandere la tavolozza dei colori adattivi in base allo sfondo scelto dall’utente. Approccio Material You in puro stile Android 12 con estensione ad app di sistema e del Play Store. Esperienza visiva decisamente appagamenti ed uniforme con nuove animazioni ed effetti speciali.

Inedito il selettore foto e video che guadagna la possibilità di condividere l’accesso a contenuti specifici con app esterne. Ulteriori sviluppi anche in tema privacy. Con la nuova versione Android 13 gli utenti potranno interagire diversamente con le reti WiFi. A partire da questa revisione, infatti, l’accesso ai dati GPS non sarà necessario.

Importante anche il nuovo afflusso di aggiornamenti funzionalità via Play Store e la possibilità di impostare una lingua differente per ogni singola applicazione installata.

Segue la timeline degli eventi di pubblicazione che vedrà la prima Build predisposta per il mese di Aprile 2022 con il raggiungimento della necessaria stabilità solo tra Giugno e Luglio.