Attualmente Windows 11 può essere installato su PC che non soddisfano i requisiti di sistema ufficiali, ma Microsoft non lo sostiene e ha aggiunto un nuovo avviso in una build di anteprima.

Per riassumere, Windows 11 può essere eseguito su un sistema che non supporta ufficialmente il sistema operativo, ma Microsoft ha precedentemente avvertito di potenziali “danni” a un sistema in questo scenario, nonché del fatto che gli aggiornamenti di sicurezza critici potrebbero non essere forniti a tali PC, anche se detti aggiornamenti vengono ancora consegnati a questi dispositivi.

Windows 11 si prepara ad interrompere gli aggiornamenti ?

Tuttavia, sembra che Microsoft stia adottando un approccio più serio per informare gli utenti che il loro PC non dovrebbe eseguire Windows 11 se non soddisfa i requisiti del sistema operativo. Albacore, un noto leaker di Twitter e una fonte attendibile di leak di Microsoft, ha pubblicato un nuovo promemoria in fase di sviluppo per Windows 11.

L’avviso informa l’utente che il suo PC non ha soddisfatto i requisiti e include un collegamento per saperne di più sul motivo. L’emergere di un avviso per gli utenti che eseguono Windows 11 su un computer incompatibile in questo modo, anziché durante l’installazione, suggerisce che Microsoft potrebbe chiudere le lacune relative ai PC che sono stati inseriti nel nuovo sistema operativo senza disporre dei prodotti hardware per farlo correttamente.

Poiché Microsoft si impegna ulteriormente in questo modo, prevediamo che alla fine verranno presi ulteriori passaggi per garantire che i PC che non sono tecnicamente all’altezza delle specifiche non saranno in grado di eseguire correttamente il sistema operativo.

In altre parole, in futuro, i PC non supportati non riceveranno più aggiornamenti di sicurezza, il che sarebbe un grosso problema, lasciando potenzialmente questi sistemi vulnerabili agli attacchi.