L’operatore virtuale Very Mobile, per promuovere la propria iniziativa denominata Porta un Amico in Very, ha recentemente lanciato un nuovo spot con protagonista Francesco Totti.

A differenza dello scorso spot pubblicitario dedicato all’offerta Very XMas, il nuovo video lanciato dall’operatore comincia con un titolo dedicato: “Francesco e i Very Amici”. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Very Mobile lancia un nuovo spot con Francesco Totti

Nello spot si vede Totti interpretare uno speciale “assistente vocale”, l’ex calciatore della Roma si trova semplicemente seduto in casa a bere da una tazza. A un certo punto viene però chiamato da una voce fuori campo, che citando il nome della promo “Porta un amico in Very”, invita il testimonial a partecipare all’iniziativa dell’operatore.

Il Capitano comincia quindi a cercare nei suoi appunti il numero telefonico di un suo vecchio compagno di classe, ma quando la voce fuori campo gli consiglia di provare sui social chiedendogli nome e cognome, l’ex calciatore risponde con il soprannome “Er Catena”. Lo spot termina con Totti che accetta di provare a cercare qualcun altro, seguito da alcuni frame che promuovono Porta un amico in Very, l’iniziativa con fino a 100 euro di ricarica omaggio.

Vi ricordo che con la promozione Porta un Amico in Very, prorogata fino al 7 marzo 2022, i clienti dell’operatore possono invitare i propri amici a passare a Very Mobile. Il codice identificativo servirà all’amico invitato per comprare una SIM Very Mobile direttamente online con consegna a casa. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per maggiori dettagli.