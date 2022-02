Prezzi davvero da non perdere in casa Unieuro, grazie all’ultima campagna promozionale tutti gli utenti si ritrovano a poter fronteggiare una serie di prezzi incredibilmente più bassi del normale, con incredibili possibilità di risparmio.

Il volantino risulta essere perfettamente in linea con tutto quanto vi abbiamo già raccontato in passato, in altre parole è fruibile senza problemi nei vari negozi in Italia, alla stessa stregua del sito ufficiale di Unieuro stessa. Coloro che acquisteranno sfruttando l’e-commerce, avranno comunque diritto a ricevere la merce presso il proprio domicilio a costo azzerato, in modo da non dover pagare le spese di spedizione se l’ordine avesse valore immediatamente superiore ai 49 euro.

Unieuro: che follie, i prezzi sono ai minimi storici

Le migliori offerte del volantino Unieuro portano gli utenti a raggiungere un livello di risparmio quasi insperato fino a poche settimane fa, infatti i prodotti di fascia alta sono disponibili a cifre decisamente ridotte, garantendo ugualmente una qualità decisamente alta. Ad esempio, da Unieuro è possibile acquistare Apple iPhone 13, in vendita a 949 euro, come anche Galaxy S21 FE a soli 599 euro, ma anche Xiaomi 11T Pro, il cui prezzo è perfettamente in linea con il suddetto.

Tutte le restanti offerte sono legate a modelli più economici, come Oppo A74, Realme GT Neo 2, galaxy A02s, ma anche Galaxy A22, in vendita a soli 400 euro. Le occasioni del volantino non terminano qui, per i dettagli e per ogni altro sconto, dovete collegarvi subito al sito ufficiale.