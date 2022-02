Ancora le truffe in rete rappresentano un pericolo per tutti coloro che hanno un conto corrente presso uno dei principali istituti di credito in Italia. I malintenzionati della rete continuano a mettere in atto con costanza i loro tentativi di phishing. L’attenzione deve essere alta, in particolar modo, per i clienti di Unicredit.

Unicredit, le truffe che gli utenti devono evitare

Molti italiani che hanno un piano con Unicredit stanno ricevendo comunicazioni da finti funzionari dell’istituto di credito, in cui si prefigura un accredito dal valore superiore ai 1000 euro sul conto. Questi messaggi sono null’altro che delle truffe. L’obiettivo dei malintenzionati è quello di indirizzare i lettori a cliccare sugli appositi link in allegato a questi messaggi.

I pericoli per i clienti di Unicredit che decidono di cliccare su questi messaggi sono ingenti. In primo luogo, tutte le potenziali vittime possono condividere in automatico le loro informazioni riservate con il relativo rischio dei furti d’identità online.

Attenzione poi anche alla possibile condivisione dei dati home banking degli utenti Unicredit. Come ovvio, in tale circostanza, il pericolo sarebbe tutto legato ai risparmi presenti sul conto corrente. I malintenzionati, laddove in possesso delle credenziali home banking delle vittime, potrebbero rubare anche in pochi secondi ingenti quantità di denaro.

Altra ed aggiuntiva evenienza è quella legata all’attivazione automatica dei servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Dopo aver letto questi messaggi legati a Unicredit e dopo aver cliccato sui link in allegato, i correntisti spesso si trovano con servizi a pagamento attivati sullo smartphone con altrettante perdite di credito.