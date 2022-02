Le offerte lanciate in questo periodo da Trony possono davvero far sognare gli utenti che attualmente sono alla ricerca di uno smartphone dalla qualità particolarmente elevata, per il quale non è necessario spendere cifre troppo alte per l’acquisto definitivo.

Il volantino che potete trovare elencato nel nostro articolo, è al momento disponibile in esclusiva nei singoli negozi fisici, ciò sta a significare che per effettuare l’acquisto dovrete recarvi personalmente presso gli stessi, riuscendo a risparmiare ingenti quantitativi di denaro. In parallelo, coloro che spenderanno più di 199 euro potranno richiedere anche la rateizzazione senza interessi, o meglio definita Tasso zero, con pagamento diretto a rate.

Trony: le nuove occasioni sono da far perdere la testa

Occasione incredibile da Trony per avere la certezza di risparmiare ingenti quantitativi di denaro su ogni singolo acquisto effettuato, grazie al meccanismo che prevede gli sconti fissi, infatti, gli utenti hanno la possibilità di acquistare praticamente ciò che vogliono, ricevendo in cambio una riduzione prestabilita applicata direttamente sullo scontrino.

L’idea non è innovativa, già l’avevamo vista ed apprezzata in passato, e consiste nel richiedere all’utente finale il superamento di un determinato taglio di spesa, per godere di uno sconto direttamente dipendente. In particolare coloro che spenderanno più di 4600, 2400, 1200, 600 o 300 euro, potranno ricevere 2500, 500, 100, 60 o 30 euro di sconto immediato.

Il volantino Trony, come anticipato è disponibile solo nei punti vendita, se siete interessati a completare l’acquisto, dovrete recarvi personalmente presso gli stessi, in modo da avere sin da subito la possibilità di risparmiare al massimo (i dettagli li trovate qui).