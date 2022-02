TIM presenta per i suoi clienti interessanti novità sul fronte commerciale. Dopo aver promosso alcuni aumenti di prezzo nelle settimane precedenti, nel corso dei prossimi giorni gli utenti avranno la possibilità di risparmiare qualcosa sui loro costi mensili. La modifica di TIM, modifica certamente positiva, nasce da una rinnovata condizione per un suo servizio.

TIM, nel nuovo anno un possibile sconto di 2 euro

Il gestore italiano, dopo alcune polemiche da parte del pubblico, ha deciso di cambiare l’asset per il servizio Sempre Connesso. A differenza degli scorsi mesi, in queste settimane gli abbonati di TIM avranno la possibilità di eliminare questo servizio dal proprio profilo tariffario. Una possibile eliminazione di questo servizio potrebbe ad un risparmio mensile per eccesso di 2 euro ogni trenta giorni.

La possibile eliminazione da parte dei clienti non cambia invece le condizioni di Sempre Connesso. Questo servizio si attiva sempre nel momento del rinnovo della propria ricaricabile in caso di mancato credito residuo. Agli abbonati sarà garantito un ticket con soglie di consumo illimitate per telefonate, messaggi e Giga internet. Il costo una tantum sarà di 0,90 euro per un singolo giorno.

Ai clienti sarà assicurata anche la possibilità di un rinnovo per un secondo giorno, per una spesa di 0,90 euro e per una spesa complessiva di 1,80 euro. A partire dal terzo giorno, in caso di mancato rinnovo, partirà il blocco ai consumi in uscita. Il credito a debito sarà recuperato da TIM alla prima ricarica utile.

Gli abbonati TIM interessati disattivazione della funzione di Sempre Connesso e al possibile risparmio di 1,80 euro devono contattare il servizio assistenza di TIM, al numero 119.