Due settimane prima della data di rilascio programmata dello Steam Deck, il 25 febbraio, Valve ha reso disponibili i file CAD per la shell esterna della console sulla pagina GitHub dell’azienda. L’azienda ha affermato che renderli disponibili con una licenza Creative Commons è “un’ottima notizia” per gli appassionati di fai-da-te, i modder e, soprattutto, i produttori di accessori.

Tutti e tre i gruppi saranno in grado di stampare in 3D cover su misura per il dispositivo portatile utilizzando i disegni tecnici e gli schemi forniti. A quanto pare, sembra che l’azienda voglia essere il più trasparente possibile e permettere agli utenti e alle aziende di creare i loro case personalizzati senza troppi sforzi.

Steam Deck: la mossa di Valve è molto interessante

Secondo Eurogamer, il giudizio di Valve in questo caso è interessante. Implica che l’azienda consentirà ai produttori di custodie di creare liberamente shell aftermarket per il sistema Steam Deck. L’azienda ha anche espresso interesse a vedere cosa può inventare la comunità. In confronto, la PlayStation 5 ha adottato un approccio più conservativo al design.

Infatti, in risposta all’ultima piattaforma di Sony, la PS5, che era inizialmente fornita in un solo colore, un’intera industria artigianale di aziende è spuntata per realizzare lastre colorate per il dispositivo. Sony, d’altra parte, ha reagito rapidamente per porre fine a questi sforzi prima di annunciare una serie di cover proprietarie che sarebbero state disponibili per l’acquisto.

Resta da vedere cosa saranno in grado di creare gli utenti e le società con le loro stampanti 3D e non solo.