Il colosso sud coreano Samsung, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe per i prossimi tre anni intenzionato a puntare solamente sui propri top di gamma e sui pieghevoli.

In un certo senso la notizia era già nell’aria da diverso tempo, ma ora è giunta anche una sorta di ufficialità: almeno per il momento Samsung non realizzerà un nuovo dispositivo della famiglia “Note”. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samsung punterà sui top di gamma e sui pieghevoli per i prossimi tre anni

Il Presidente e Responsabile della divisione MX Samsung Electronics, TM Roh, infatti, ha dichiarato: “Nel breve termine, ci concentreremo su una strategia a due binari: la serie S ammiraglia nella prima metà dell’anno e l’innovativa formazione pieghevole nella seconda metà. Manterremo questa strategia fino a quando non ci sarà un’altra svolta importante e stiamo lavorando sodo per realizzarla.”

Del resto, l’azienda coreana sta puntando molto sui pieghevoli ed i numeri le stanno dando ragione, visto che nel 2021 le vendite sono quadruplicate. E l’esempio di Samsung è seguito anche da altre società, come Oppo, Huawei, Honor e Google, che sembrerebbe stia lavorando ad un Pixel pieghevole. Infine, nel 2023, sarà probabile avere tra le mani anche il primo iPhone pieghevole.

Quindi in casa Samsung, in futuro, spazio alla serie S e ai pieghevoli. E, a proposito di Serie S, la società spera di vendere 20 milioni di S22, gli ultimi dispositivi presentati lo scorso 9 febbraio 2022.