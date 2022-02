L’operatore virtuale PosteMobile ha lanciato solo ieri, domenica 13 febbraio 2022, una nuova offerta denominata PosteCasa Ultraveloce Fibra e FTTC a meno di 20 euro al mese a tempo indeterminato.

PostePay ha recentemente deciso di creare una pagina dedicata all’interno del sito ufficiale di Poste Italiane comunicando: “Solo per una settimana, PosteCasa Ultraveloce ad un prezzo imperdibile a 19,90 euro in esclusiva online!“. Scopriamo insieme i dettagli di questa offerta.

PosteMobile presenta PosteCasa Ultraveloce Fibra e FTTC a meno di 20 euro al mese

Il servizio di rete fissa solo internet di PostePay, PosteMobile e del Gruppo Poste Italiane si chiama PosteCasa Ultraveloce Veloce e permette di navigare senza limiti fino a 1 Gbps su rete ultraveloce con tecnologia fino a Fibra FTTH se c’è copertura. Questa offerta viene pubblicizzata come un’offerta con due connessioni, propone infatti una linea solo dati illimitata in FTTC o Fibra FTTH fino a 1 Gbps e in più una SIM PosteMobile con Giga illimitati all’interno di una chiavetta 4G USB.

Per le attivazioni da web il costo di attivazione di PosteCasa Ultraveloce, di consegna del modem WiFi e della chiavetta USB e prima installazione del modem WiFi è in promozione a 19,90 euro, invece di 99 euro, per tutte le attivazioni effettuate dal 13 al 20 febbraio 2022. Per le attivazioni effettuate online dal 13 al 20 febbraio 2022, il costo dell’offerta online sarà in promozione a 19,90 euro al mese per tutta la durata contrattuale.

Il costo dell’offerta è in promozione a 26,90 euro al mese, anziché 30,90 euro al mese, per tutta la durata contrattuale, per le attivazioni effettuate entro il 26 febbraio 2022. Secondo alcune fonti, in alcuni Uffici Postali è possibile attivare l’offerta in edizione limitata al prezzo di 26.90 euro al mese senza alcun costo di attivazione.