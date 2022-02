Sappiamo che OnePlus Nord CE 2 è ufficialmente in arrivo e che OnePlus rivelerà il telefono a basso costo il 17 febbraio. Possiamo anche dare una nuova occhiata al dispositivo, oltre alla conferma di una delle specifiche più essenziali.

L’immagine, che è attualmente un rendering trapelato e non ufficiale, proviene dalla nota fonte Ishan Agarwal e mostra il telefono in quello che è noto come Bahamas Blue. L’immagine sembra essere da qualche parte sul sito web di OnePlus, ma non sappiamo dove.

OnePlus Nord CE 2 arriverà il 17 febbraio

Agarwal rivela anche alcune delle specifiche che possiamo aspettarci da OnePlus Nord CE 2, tra cui un display AMOLED da 6,43 pollici, una fotocamera posteriore a doppio obiettivo da 64 MP + 8 MP con capacità ultrawide e 1 TB di spazio di archiviazione espandibile. Si parla anche di un chipset MediaTek Dimensity 900 che alimenta il device.

Sappiamo che almeno una di queste previsioni sulle specifiche è corretta, perché OnePlus si è rivolto ai social media per confermare che OnePlus Nord CE 2 sarà sicuramente alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 900, con compatibilità 5G.

Cioè, secondo OnePlus, il telefono ti consentirà di effettuare operazioni “multitasking come un professionista”. Sebbene il processore sia a basso costo, dovrebbe fornire al Nord CE 2 potenza sufficiente per svolgere le operazioni quotidiane dello smartphone senza sforzo, tuttavia sarà molto indietro rispetto ai telefoni di punta in termini di benchmark.

OnePlus potrebbe rivelare di più su questo telefono nei prossimi giorni, prima della grande rivelazione del 17 febbraio.