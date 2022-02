Nelle ultime ore Polygon ha riferito che molto presto le serie TV Marvel presenti sulla piattaforma di contenuti in streaming Netflix verranno eliminate, perché i loro diritti sono tornati a Disney.

Pian piano infatti alcuni dei personaggi visti in questi contenuti stanno facendo la loro comparsa nel Marvel Cinematic Universe, come Daredavil apparso nei panni dell’avvocato a cui Peter Parker in Spider-Man: No Way Home e Kingpin apparso nelle episodi finali di Hawkeye. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Netflix: le serie TV Marvel verranno eliminate

Pur non essendoci la vera e propria ufficialità di questo addio, non è del tutto sorprendente che effettivamente possa avvenire. Infatti, tale notizia prende avvio dalla visualizzazione in Netflix di un avviso che afferma “This show is available until March 1st“, quindi a partire dal 28 febbraio le sei serie TV e le loro stagioni non dovrebbero essere più disponibili.

Attualmente non possiamo sapere se queste saranno disponibili su Disney Plus. Vi ricordo che quest’ultimo, ha raggiunto un numero record di clienti. Ricordiamo che le serie TV Marvel originariamente sviluppate per Netflix sono: Daredevil (3 stagioni), Jessica Jones (3 stagioni), Luke Cage (2 stagioni), Iron Fist (2 stagioni), The Punisher (2 stagioni) e Defenders (stagione unica). Si tratta in totale di 160 episodi che variano dai 45 ai 60 minuti l’uno.

La notizia non è ancora confermata né da parte di Disney né da parte dei Marvel Studios e rimane alquanto singolare: l’avviso di “rimozione” degli episodi appare solo facendo partire gli episodi e solo la prima volta per ogni profilo a disposizione. Non vi sono avvisi nella scheda delle serie come avviene solitamente quando Netflix decide di rimuovere dalla sua libreria un contenuto.

Ovviamente questa notizia, qualora fosse confermata, aprirebbe lo scenario più volte anticipato dai vertici di Disney Plus ovvero riassorbire in seno alla piattaforma proprietaria quante più serie, e contenuti, Marvel possibili. Ma non solo: con l’acquisizione di queste serie e i cammei già effettuati le voci per possibili revival non tarderanno a moltiplicarsi.