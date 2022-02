Netflix propone ancora le migliori serie tv nel campo delle tv streaming, tra produzioni originali ed acquisite sia italiane che internazionali. Nel corso delle prossime settimane, Netflix proporrà a tutti i suoi clienti ulteriori grandi titoli, con la prossima stagione di Stranger Things o l’ultima stagione di Better Call Saul.

L’impegno sempre costante di Netflix nel campo della tv streaming e nella proposizione dei migliori contenuti in ambito televisivo porta però anche ad una serie di conseguenze per quanto concerne i prezzi. Anche per la tv streaming si sta per realizzare un aumenti sui costi.

Netflix, i nuovi prezzi a partire dal 2022

L’attuale gruppo commerciale di Netflix ha previsto alcune rimodulazioni dei prezzi che riguardano, stante le cose, due dei tre attuali piani di visione.

La prima modifica ai costi riguarda il pacchetto Premium, con un prezzo che a breve salirà a 18,99 euro rispetto al precedente prezzo di 6,99 euro. I clienti di Netflix che decidono di attivare questa promozione avranno a loro disposizione la visione contemporanea su quattro dispositivi e potranno anche beneficiare della visione dei contenuti compatibili con la tecnologia del 4K UHD.

Il secondo pacchetto con un costo rincarato è il ticket Standard. Il prezzo sale, in tale circostanza, a 12,99 euro anziché i precedenti 11,99 euro. I clienti che attivano questo ticket avranno sempre la visione contemporanea su due dispositivi così come potranno beneficiare del Full HD per la visione di tutti i contenuti in rete.

Gli aumenti sul prezzo che ha previsto Netflix interessano in via indiscriminata sia i vecchi che i nuovi abbonati.