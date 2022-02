Il prossimo film prodotto da Sony che entrerà a far parte del Sony Spiderman Universe riguarda uno dei maggiori nemici dell’Uomo Ragno, parliamo di Kraven il Cacciatore (Kraven The Hunter), si tratterà di un film affiliato al MCU ma allo stesso tempo indipendente.

Per chi ha seguito la vicenda fumettistica è tutto decisamente più chiaro e contestualizzabile, il personaggio di Kraven (vero nome Sergei Kravinoff) è nato nel 1964 dalla mano sapiente di Stan Lee, rappresenta uno dei nemici più letali e ostinati di spiderman, in quanto il suo obbiettivo di vita è proprio quello di eliminarlo per dimostrare di essere il più grande cacciatore al mondo.

Stando a quanto sappiamo finora a rappresentarlo nella trasposizione fotografica sarà Aaron Taylor-Johnson, mentre non è ancora ben chiaro quale sarà il ruolo di Russel Crowe nella pellicola.

Possibile legame con Kraven

Che il ruolo di Crowe ci sarà è ormai fuori dubbio, rimane da capire quale sarà, anche se è possibile che esso riguardi qualche membro della famiglia di Kraven dal momento che molti rumors dicono che molti dei personaggi principali saranno membri della famiglia di Kraven.

A divulgare tutti questi rumors è stata Hollywood Reporter, la quale ha dichiarato anche una possibile data di uscita: 13 Gennaio 2023, data che dunque lo pone dopo alcuni film ad esso legati, nel dettaglio Morbius (1 aprile 2022), Spiderman Across the Spider-verse parte 1 atteso per il 7 Ottobre 2022, non si hanno invece notizie in merito Madame Web di cui si sa solo che le riprese inizieranno quest’anno, dettaglio che però lascia poco margine ad un’uscita prima di Kraven.