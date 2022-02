Intel sta investendo nella tecnologia blockchain con un nuovo chip progettato per estrarre le criptovalute. L’azienda si sta concentrando sulla sostenibilità e prevede di “sviluppare le tecnologie informatiche più efficienti dal punto di vista energetico su larga scala”.

Il primo chip di Intel incentrato sulle criptovalute, che chiama “acceleratore blockchain“, sarà distribuito entro la fine dell’anno. Due società hanno già preordinato molti pezzi, tra cui la società Bitcoin GRIID Infrastructures e Block, la società fintech di proprietà di Jack Dorsey precedentemente nota come Square.

“Ci aspettiamo che le nostre innovazioni forniscano prestazioni per watt oltre 1000 volte migliori rispetto alle GPU tradizionali per il mining basate su tecnologie su SHA-256“, spiega Raja Koduri, vicepresidente senior di Intel nell’annuncio, riferendosi all’hashing SHA-256 algoritmo utilizzato per generare Bitcoin e una serie di altre criptovalute.

Un chip che punta sopratutto al risparmio energetico

Intel afferma che ulteriori informazioni sul chip saranno disponibili alla Conferenza internazionale sui circuiti a stato solido, che inizierà il 20 febbraio. Come sottolinea PCMag, la società terrà una presentazione (PDF) all’ISCC il 23 febbraio, intitolata “Bonanza Mine: An Ultra-Low-Voltage Energy-Efficient Bitcoin Mining ASIC“. ASIC, o circuiti integrati specifici dell’applicazione, è un chip progettato per un’attività specifica, come il mining di criptovalute.

L’impatto ambientale del mining di criptovalute è diventato una grande preoccupazione e il nuovo chip di Intel potrebbe essere un tentativo di affrontarlo. Gli impianti minerari assetati di energia spesso ottengono la loro energia da centrali a carbone e gas naturale che possono danneggiare l’ambiente e possono anche contribuire a costi elevati dell’elettricità e blackout. I legislatori statunitensi hanno persino sollevato la questione al Congresso, discutendo su come affrontare il crescente consumo di energia associato al mining di criptovalute e persino chiedendo alle società di Bitcoin di rivelare quanta energia consumano.