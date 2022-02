Iliad si prepara ad entrare in una nuova dimensione con una serie di importanti novità previste per i clienti. L’arrivo delle prime tariffe per la Fibra ottica segna per il gestore francese l’ingresso nel mercato della telefonia mobile. Per quanto concerne la telefonia mobile, invece, i clienti potranno beneficiare del ritorno per la tariffa Giga 120.

Iliad, le tappe per un futuro addio del 3G

La promozione di Iliad rappresenta una grande occasione per tutti gli utenti che desiderano consumi senza limiti a fronte di costi da vero ribasso. Nel listino, l’offerta ha un valore di 9,99 euro e prevede anche il servizio 5G completamente a costo zero.

Proprio il 5G rappresenta una grande novità di Iliad nel corso di questo 2022. Da qui ai prossimi mesi il provider francese cercherà di estendere sempre di più la sua copertura in Italia con l’arrivo in decide di città.

La presenza del 5G in casa Iliad porterà però anche ad una serie di conseguenze. In linea con quanto previsto da altri gestore, anche il provider francese a breve potrebbe inaugurare un processo di dismissione legato alle linee 3G.

Per quanto concerne il processo di dismissione per il 3G, la strategia di Iliad potrebbe essere speculare a quella di Vodafone e TIM, gestori che hanno già dato il via al loro graduale addio per le reti internet di vecchia generazione. Al tempo stesso, però, il cronoprogramma di Iliad potrebbe essere più lungo con l’addio al 3G da realizzare non prima di aver raggiunto la copertura omogenea del territorio con l’attuale tecnologia per le linee 4G.