Il virtuale ho mobile continua a far innamorare i suoi clienti. La promozione lanciata lo scorso 7 Febbraio scade oggi continuando a concedere 5 Euro Gratis per tutti. Non c’è tempo da perdere. Se non l’hai presa conviene che ti dia una mossa. Ecco come ottenere il credito aggiuntivo a costo zero.

Ho Mobile regala 5 Euro ancora per poche ore

Una ricarica telefonica omaggio nel nome di #SANVALENTINHO. Per tutti gli innamorati e non è disponibile la promozione. Questa si renderà disponibile entro 24 ore ma c’è ancora tempo. L’operazione è valida per tutti i nuovi clienti dell’operatore e quindi contestuale all’attivazione di una nuova SIM.

Per accedere all’iniziativa sarà sufficiente portarsi sul sito ufficiale sito ufficialedel gestore e completare la richiesta di nuova utenza. In fase di pagamento sarà quindi necessario inserire la stringa #SANVALENTINHO nel campo voucher ed hashtag promozionali. Si riceveranno così i 5 Euro di credio residuo gratuito.

Si ricorda che l’acquisto online prevede la consegna gratuita a casa della SIM. In alternativa la scheda si può ritirare anche presso una delle edicole indicate nel sito ho. Il credito residuo aggiuntivo sarà corrisposto al primo rinnovo mensile successivo all’attivazione dell’offerta.

Nel caso in cui si scelga di cambiare offerta ho l’importo aggiuntivo sarà accreditato con un ulteriore mese di posticipo facendo fede sull’effettivo giorno di cambio piano richiesto dall’utente.

hai approfittato di questa nuova opzione? Che cosa ne pensi di ho. mobile? Spazio a tutte le tue personali considerazioni sul virtuale su rete Vodafone più apprezzato in Italia. Appuntamento ai prossimi giorni con nuove offerte.