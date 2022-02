Gli utenti di casa Euronics hanno la possibilità di scoprire in esclusiva offerte incredibili sulla maggior parte dei prodotti attualmente in commercio, grazie alla presenza di un volantino veramente assurdo, che riesce a catturare l’attenzione.

I vincoli legati a tale campagna promozionale, tuttavia, sono più che altro territoriali, è infatti importante ricordare che i prezzi indicati potrebbero variare in relazione al socio di appartenenza, di conseguenza si consiglia sempre di prestare la massima attenzione a quanto offerto dal negozio più vicino alla propria residenza. In parallelo, ricordatevi comunque che i prodotti sono distribuiti con garanzia della durata di 24 mesi, ed anche no brand, sempre parlando di telefonia mobile.

Euronics è incredibile: tantissimi sconti attendono gli utenti

Euronics riesce a mettere un freno alle migliori offerte dei più importanti rivenditori di elettronica, lanciando una campagna promozionale che ha quasi dell’incredibile, proprio perché permette all’utente di accedere ai migliori dispositivi, senza spendere poi così tanto. Il prodotto più in voga e richiesto, è sicuramente il Samsung Galaxy S21 FE, il quale viene proposto a soli 699 euro, promettendo in cambio prestazioni davvero invitanti.

Nel momento in cui si volesse invece rientrare entro i 300 euro di spesa, sarà ad ogni modo possibile optare per soluzioni del calibro di Xiaomi Redmi Note 10 Pro, Xiaomi 11 Lite, Galaxy A22, Oppo A74, Oppo A94 o anche uno a scelta tra Galaxy A52 o Oppo A16s. Tutti i prodotti possono essere visionati direttamente a questo link.