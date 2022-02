Gli sconti che Esselunga ha deciso di mettere effettivamente sul piatto per milioni di utenti in Italia, fanno sognare per gli ottimi prezzi bassi, con i quali è effettivamente possibile avvicinarsi, nella speranza sempre di riuscire a risparmiare al massimo, senza ridurre la qualità generale del prodotto selezionato.

Tutti coloro che vorranno effettivamente ricorrere all’acquisto, lo ricordiamo, potranno decidere di affidarsi direttamente ai negozi fisici, senza distinzioni o vincoli territoriali di sorta. I prodotti che si potranno selezionare, saranno anche direttamente accompagnati dalla garanzia di 24 mesi, la quale prevede la possibilità di riparazione di tutti i difetti di fabbrica, con l’aggiunta della variante no brand per la telefonia mobile.

Esselunga: tutti questi sconti sono assurdi

Grandissime occasioni vi attendono in questi giorni nei negozi di casa Esselunga, arrivano infatti prodotti sempre più economici con i quali riuscire a spendere poco o niente, anche nel momento in cui si volesse puntare direttamente verso la telefonia mobile di recente generazione. Il prodotto su cui si fonda l’intera campagna promozionale di Esselunga è il Galaxy A12, un dispositivo che viene commercializzato a soli 139 euro, e che comunque è in grado di promettere discrete prestazioni generali.

Gli utenti che vorranno effettivamente avvicinarsi, devono sapere che dispone di un display da 6,5 pollici di diagonale (la risoluzione è FullHD), affiancato da processore octa-core, una bellissima batteria da 5000mAh, ma anche 64GB di memoria interna (incluso uno slot microSD), 4GB di RAM ed un comparto fotografico di tutto rispetto. Se volete conoscere la campagna promozionale, ricordatevi di premere qui.