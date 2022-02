Tutti abbiamo bisogno di fare screenshot importanti, ma a volte alcune app non ti consentono di acquisire schermate per qualche motivo, in tal caso è impossibile salvare qualsiasi tipo di schermata. Ma ci sono alcuni metodi che puoi utilizzare per aggirare questa restrizione e fare uno screenshot anche se l’app non lo consente.

Ci sono due o tre modi, ma uno di questi richiede root. Ecco come funzionano:

Utilizzo dell’Assistente Google

1. Apri Google Assistant e quindi tocca l’icona Esplora in basso a destra.

2. Ora tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra e scorri verso il basso fino a Generale.

3. Scegli Usa il contesto dello schermo e quindi abilita l’interruttore per Usa screenshot.

Ora puoi fare uno screenshot su quell’app.

1. Apri l’app che non consente lo screenshot.

2. Ora tocca e tieni premuto il pulsante Home o scorri verso l’alto dall’angolo inferiore sinistro o destro per avviare l’Assistente Google.

3. Tocca Cosa c’è sul mio schermo? e se non viene visualizzato puoi digitarlo o dirlo.

4. Successivamente, tocca il pulsante Condividi screenshot.

Ecco fatto, lo screenshot verrà catturato e potrai condividerlo con altre app.

Utilizzo dello strumento Scrcpy

È possibile utilizzare alcuni software per PC in grado di registrare lo schermo del telefono. Qui userò Scrcpy in grado di eseguire il mirroring e registrare lo schermo del tuo dispositivo Android e la parte migliore è che non hai nemmeno bisogno dell’accesso come root. Tuttavia, questo metodo non funziona sulle app di streaming.

Puoi ottenere il software sia su Linux che su macOS e Windows da GitHub.

Configura ADB sul tuo PC e collega il tuo telefono Android. Esegui il comando adb per verificare se il tuo PC riconosce il tuo dispositivo.

2. Successivamente, apri il file ZIP Scrcpy sul tuo computer.

3. Aprire la cartella scrcpy estratta e fare doppio clic sul file scrcpy.exe.

4. Ora nizierà a eseguire il mirroring dello schermo Android sul tuo PC.

5. Ora apri le app sul telefono e fai uno screenshot dell’app sul tuo PC Windows usando Maiusc Ctrl S e su macOS o Linux, puoi utilizzare le scorciatoie integrate.

In questo modo puoi fare uno screenshot dell’app usando lo strumento di registrazione dello schermo sul tuo PC. Questo metodo è infallibile ma non funziona con tutte le app. Quindi dovrai utilizzare il metodo tramite root se desideri acquisire le schermate di tutte le app.