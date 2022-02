Spendere poco da Carrefour potrebbe essere davvero molto più semplice di quanto avreste mai pensato, data infatti la presenza di una campagna promozionale quasi unica nel proprio genere, condita con prodotti sempre più economici e pronti a far risparmiare i singoli utenti.

L’accesso agli sconti è libero ed aperto a tutti, è bene sapere infatti che gli acquisti possono essere tranquillamente completati in negozio, senza distinzioni o vincoli territoriali di alcun tipo. In aggiunta, lo ricordiamo, è prevista anche la rateizzazione senza interessi, nel momento in cui ad esempio si dovessero spendere più di 199 euro.

Per i codici sconto Amazon abbiamo creato un nuovo canale Telegram, lo trovate in esclusiva a questo link.

Carrefour: scoprite i nuovi sconti incredibili

Il volantino carrefour cerca di accontentare più utenti possibili, garantendo difatti un risparmio importante a coloro che sono alla ricerca di smartphone appartenenti alla fascia bassa, tra cui troviamo ad esempio modelli da non più di 300 euro. In questo caso i prodotti da non perdere assolutamente di vista vanno a toccare TCL 20S, Xiaomi redmi 9AT o anche Redmi Note 10 5G, tutti disponibili nelle solite varianti no brand con garanzia di 24 mesi.

Gli utenti che invece vorrebbero acquistare uno smartphone apple, da Carrefour trovano l’iPhone 13 a 1059 euro; il prezzo tuttavia è ancora troppo elevato, è bene ricordare infatti che in questi giorni è disponibile a cifre più ridotte presso altre realtà ugualmente interessanti, e pronte a farvi risparmiare al massimo. Per i dettagli del volantino, ad ogni modo, collegatevi subito al seguente indirizzo.