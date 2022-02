Google ha rilasciato pochi giorni fa la prima anteprima per sviluppatori di Android 13, la prossima versione del suo sistema operativo mobile incentrato su privacy e sicurezza. Questo è più evidente nelle modifiche promesse dalla prossima versione di Android, inclusa quella che rende molto più semplice il passaggio da un profilo utente all’altro anche prima di sbloccare il dispositivo.

Secondo Esper, una piattaforma di sviluppo Android, la prossima versione del sistema operativo conterrà uno switcher del profilo keyguard, che consentirà a diversi utenti di accedere a uno smartphone direttamente dalla schermata di blocco. Quando si preme lo switcher, viene visualizzato un menu a discesa contenente un elenco dei profili utente del dispositivo.

Android 13: vedremo le nuove funzionalità molto presto

Il selettore di profilo è apparso per la prima volta in una build pre-release alcune settimane fa, insieme a uno scanner di codici QR nella schermata di blocco. È utile quando regali il tuo smartphone a qualcuno di cui ti fidi, come un familiare o un collega.

Insieme al selettore di profilo, Android 13 migliorerà notevolmente l’usabilità della modalità ospite sui migliori telefoni Android. Puoi già installare app quando crei un nuovo profilo ospite in Android 13 DP1. Durante questa procedura, vedrai un elenco di app caricate sul dispositivo e potrai selezionare quali precaricare per il profilo ospite.

In precedenza non esisteva alcun metodo per condividere le app installate con i profili dei visitatori. Per proteggere la tua privacy, i nuovi utenti devono accedere con le proprie credenziali alle app installate. Ciò implica che non avranno accesso ai tuoi dati. Queste funzionalità possono sembrare insignificanti, ma migliorano l’accessibilità e la comodità per gli utenti che condividono uno smartphone.