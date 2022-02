Questa volta sembra essere ufficiale: nessun nuovo smartphone BlackBerry vedrà la luce. L’idea di dar vita a un dispositivo Android 5G che potesse riprendere quanto proposto in passato è ormai sfumata del tutto. La società OnwardMobility, che aveva acquistato i brevetti necessari alla produzione dello smartphone e il marchio BlackBerry, sembra essere costretta a rinunciare al progetto.

Addio a BlackBerry: la società chiude i battenti e rinuncia al nuovo smartphone!

I dispositivi BlackBerry, passati alla storia per la loro indimenticabile tastiera, sono ormai un lontano ricordo. Lo scorso anno, però, alcune voci ben fondate hanno dato modo di sperare nell’arrivo di un nuovo dispositivo che avrebbe dovuto riprendere quanto prodotto dall’azienda nel 2015. La OnwardMobility avrebbe infatti acquistato il marchio BlackBerry per dedicarsi alla messa a punto di uno smartphone il cui lancio sarebbe dovuto avvenire entro il 2021.

In mancanza di notizie circa l’arrivo dello smartphone in questione, la stessa azienda avrebbe rassicurato gli utenti in attesa affermando di essere comunque a lavoro sul dispositivo. Quanto dichiarato sembra però non avere seguito. Negli ultimi giorni, infatti, più fonti si sono esposte a riguardo riferendo che, i brevetti relativi alla produzione del dispositivo sono ormai scaduti. Dunque, nessun BlackBerry potrà essere realizzato!

OnwardMobility dovrebbe quindi rinunciare al marchio e abbandonare i suoi piani o dedicarsi alla creazione di uno smartphone che, pur riprendendo quanto proposto dal noto colosso, non potrà riportare il nome BlackBerry. Le prossime mosse dell’azienda sono ancora sconosciute ma qualora vi sia ancora la possibilità di sperare nell’arrivo del tanto atteso smartphone con tastiera fisica potrebbero farsi strada svariati indizi.