Di recente sono state svelate informazioni sul futuro telefono di punta di ZTE, il Nubia Z40 Pro. Prevediamo che il telefono includerà un display AMOLED da 6,8 pollici con una frequenza di aggiornamento variabile di 120 Hz, uno scanner di impronte digitali ottico sotto il display e una batteria da 4500 mAh-5000 mAh. Questa batteria dovrebbe caricarsi a 120 W in base alle specifiche trapelate, un test di benchmark Geekbench e le stime indicano una ricarica completa in circa 15 minuti.

Il Nubia Z40 Pro sarà alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 1 (utilizzando la nuova politica di denominazione di Qualcomm), il successore del potente Snapdragon 888 dello scorso anno, e consentirà il 5G. Secondo ZTE, il telefono avrebbe una dissipazione del calore 300 volte maggiore. Una versione del dispositivo avrà 16 GB di RAM e forse 512 GB di spazio di archiviazione.

ZTE Nubia Z40 Pro 5G potrebbe arrivare a breve

Per quanto riguarda l’array di fotocamere del Nubia Z40 Pro, il dirigente di Nubia Ni Fei ha precedentemente affermato che il dispositivo sarà dotato di un sensore Sony IMX787 combinato con un obiettivo da 35 mm. L’apertura della fotocamera sarà f/1.6, consentendole di raccogliere l’80% di luce in più. Fornirà inoltre il 35% in meno di distorsione visiva e un aumento del 78% della nitidezza dell’immagine.

Per dimostrare le prestazioni del sistema fotografico del Nubia Z40 Pro, Fei ha pubblicato una foto scattata con il telefono sul sito di social media cinese Weibo. L’immagine era un ritratto di gatto, con un noto effetto bokeh sfocato sullo sfondo.

Altre specifiche di Nubia Z40 Pro potrebbero essere fornite da Fei nei prossimi giorni.