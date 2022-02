Il lancio globale della nuova gamma Xiaomi Watch S1 era nell’aria da un po’ di tempo. secondo quanto emerso nelle scorse ore Xiaomi lo sta per lanciare in Europa a breve, assieme alla variante Xiaomi Watch S1 Active.

Stiamo parlando di uno smartwatch molto interessante per rapporto qualità-prezzo che l’azienda cinese svelò lo scorso fine dicembre. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Xiaomi Watch S1 e S1 Active stanno per debuttare in Europa

Negli scorsi giorni i colleghi di TechInsider hanno ricevuto delle indiscrezioni che riguardano i nuovi smartwatch Xiaomi, che sarebbero in dirittura d’arrivo in Europa, e quindi in Italia. I modelli in arrivo, come anticipato, sarebbero due: la variante standard Xiaomi Watch S1 e la versione Active. Le varianti di colore con cui dovrebbero arrivare da noi sarebbero la Black e la Silver per S1 standard e Space Black, Ocean Blue e Moon White per Xiaomi Watch S1 Active.

Questo è quanto emerso, ma prima di lasciarci, vale la pena spendere qualche parola per quanto concerne le caratteristiche e le peculiarità di Xiaomi Watch S1 e S1 Active. I due dispositivi si presentano con uno schermo AMOLED da 1,43 pollici di diametro, con 4 GB di memoria interna, chip NFC, GPS, microfono, altoparlante, Amazon Alexa integrato e compatibilità con Android e iOS. Xiaomi, permette a Watch S1 e a S1 Active di resistere fino a 24 giorni lontano dalle prese della corrente, certo sacrificando alcune funzionalità smart e quelle relative al tracciamento dei parametri vitali.

Xiaomi Watch S1 e Watch S1 Active sul mercato cinese sono stati presentati con prezzi a partire da 1.099 yuan, che secondo il cambio attuale equivalgono a circa 152 euro. Per Xiaomi Watch S1 Active il prezzo dovrebbe aggirarsi all’incirca sui 200 euro, mentre per la versione standard Xiaomi Watch S1 parla di 250/260 euro a seconda della versione scelta.