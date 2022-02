Importanti aggiornamenti hanno interessato nel corso di queste settimane tutti gli utenti di WhatsApp. Gli sviluppatori della piattaforma di messaggistica istantanea, per assicurare le migliori funzioni al pubblico, hanno deciso di lavorare su alcune strategiche novità. L’arrivo del tool per la riproduzione accelerata delle note vocali si iscrive proprio in tale direzione.

WhatsApp, il nuovo upgrade per la condivisone delle foto

Una seconda novità è disponibile su WhatsApp per tutti gli utenti. Questa novità riguarda perlopiù l’invio delle foto. I tecnici della piattaforma di messaggistica, in tal senso, hanno deciso di seguire una via già sperimentata da Instagram con ampio successo.

Proprio come possibile sul social network, gli utenti di WhatsApp potranno ora effettuare l’invio delle immagini in “una sola visualizzazione”.

Stando all’applicazione della nuova funzione per Android, quindi ogni utente potrà inviare ad un amico o anche ad un gruppo WhatsApp una serie di foto a scadenza. I mittenti dovranno soltanto selezionare l’apposita funzione nel momento della condivisione dell’immagine. Per i destinatari, la foto ricevuta potrà essere aperta soltanto in una prima occasione. Successivamente, l’immagine sarà automaticamente eliminata dal dispositivo e non più accessibile attraverso la piattaforma di messaggistica.

I punti a favore di questo aggiornamento di WhatsApp sono molteplici. Gli sviluppatori hanno in primis favorito una comunicazione sempre più istantanea in chat ed in secondo luogo hanno anche garantito maggiore margine per il risparmio dello spazio sulla memoria dello smartphone. Questo upgrade è ora disponibile sui dispositivi Android di nuova generazione così come anche su tutti i nuovi modelli di iPhone.