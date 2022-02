La stagione degli aumenti di prezzo interessa anche il campo della telefonia mobile ed in particolare modo, in queste settimane, gli abbonati di Vodafone. Il clienti che in passato hanno attivato una promozione con il provider inglese potrebbero ora pagare una piccola quota extra per il rinnovo mensile della ricaricabile. Ad esempio, è previsto un aumento dei prezzi per la promozione Special 50 Giga.

Vodafone, i nuovi rincari previsti a Febbraio

La Special 50 Giga è una delle iniziative principali che Vodafone ha messo in campo per favorire la portabilità da altro operatore. I clienti che hanno attivato nelle precedenti settimane questa tariffa si ritroveranno ora a pagare un piccolo extra di 2 euro al mese ogni trenta giorni. I clienti dovranno quindi pagare 9,99 euro in caso di precedente prezzo pari a 7,99 euro. Il costo sale invece a 8,99 euro per chi prima pagava 6,99 euro.

Nonostante questo piccolo ritocco sui costi non sono previste da Vodafone compensazioni legate alle soglie di consumo. Ciò significa che i clienti che in passato hanno attivato la Special 50 Giga, nonostante le rimodulazioni sui costi, avranno sempre chiamate senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a tutti i numeri della rubrica e 50 Giga per la connessione di rete internet.

Queste rimodulazioni inerenti la Special 50 Giga di Vodafone riguardano soltanto i vecchi clienti dell’operatore inglese. Per i nuovi abbonati è previsto invece anche la garanzia di un costo bloccato nei primi sei mesi. Il provider, infatti, ha congelato il costo delle promozioni low cost nel semestre di partenza di ogni cliente.