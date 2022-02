Gli occhi dei clienti di Unicredit di BNL devono essere sempre aperti. Anche in queste settimane, infatti, tanti italiani sono esposti ad una serie di truffe legate ai propri conti corrente. Queste truffe arrivano spesso in maniera del tutto immediata, attraverso una serie di SMS o di mail fasulle.

Unicredit e BNL, così le truffe arrivano via mail ed SMS

La tecnica messa in atto dai malintenzionati del web è sempre quella solita del phishing. I cybercriminali si rivolgono agli utenti di Unicredit e BNL proponendo loro finti messaggi relativi ad accrediti di ingenti cifre sui conti corrente. Spesso e volentieri, i bonifici fasulli previsti per i correntisti di Unicredit e BNL superano la quota simbolica dei 1000 euro.

Sempre i malintenzionati della rete, dopo aver catturato l’attenzione dei lettori, indirizzano gli stessi a cliccare sui link in allegato ai messaggi truffa. La realizzazione dei tentativi di truffa si concretizza proprio nel momento in cui i correntisti Unicredit e BNL cliccano sul link in allegato.

Gli hacker in questo modo entrano in possesso delle credenziali riservate del pubblico, credenziali utili per effettuare in alcune circostanze furti d’identità o anche per dar vita ad identità del tutto fasulle.

Il pericolo maggiore per i correntisti di Unicredit e BNL resta quello legato alle credenziali home banking. Qualora i cybercriminali entrassero in possesso delle credenziali home banking degli utenti, il rischio di perdere risparmi potrebbe essere alto. Con questi dati, infatti, gli hacker potrebbero rubare ingenti somme di denaro dai conti correnti anche in pochi minuti.