UniCredit: dramma in Italia, utenti derubati sui loro conti correnti

Ancora una volta un messaggio molto particolare riesce a mettere in difficoltà migliaia di utenti di una delle banche più note in Italia. Si tratta di UniCredit che ora come ora non ha alcuna colpa per quanto riguarda quello che sta succedendo.

Il tentativo di phishing in questione è stato in grado di portare molte persone al punto focale: cliccare sul link. Questa è l’unica cosa che bisogna evitare a tutti i costi. In basso abbiamo deciso di riportare il messaggio truffa in questione per evitare che qualcuno ci possa cascare.

Unicredit subisce ancora una truffa: ecco il messaggio che potrebbe mettervi nei guai

Gentile cliente UniCredit,

Con questa email ti informiamo che abbiamo disattivato tutte le operazioni online con la tua carta di credito e le funzioni del tuo conto UniCredit.

Questo ti impedirà di poter effettuare pagamenti online con la tua carta di credito, ricevere o inviare denaro tramite bonifico bancario e tanto ancora.

Per sbloccare il tuo account e la tua carta di credito per i pagamenti online, devi confermare alcune delle tue informazioni come il tuo numero di telefono e il codice di adesione UniCredit.

Per fare ciò, visita la nostra pagina dedicata ai controlli e agli aggiornamenti, cliccando sul LINK seguente.

ACCEDI ALL’AREA SERVIZI DI UNICREDIT