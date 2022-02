L’acquisto di una nuova auto è un atto che richiede un attenzione particolare ai dettagli. L’acquisto dell’usato richiede molto più scrupolosita’ se si vuole acquistare una buona macchina e fare un buon affare. Ma ci sono molte truffe che vengono utilizzate dai venditori per confoderti e farti acquistare un auto dalle prestazioni scadenti. Scopriamo insieme quali sono e come puoi evitarle:

Lista truffe auto usate

Ci sono molti criminali che pubblicano annunci falsi di auto reali (auto che non possiedono) che cercano di vendere ad un prezzo molto basso con la giustificazione di dover vendere velocemente. Ovviamente, per poter bloccare l’auto bisogna bloccare l’offerta in anticipo dando un acconto. Una volta effettuato il pagamento, il venditore scompare.

Frode sul contachilometri

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) stima che 450.000 auto vengono vendute in un anno con letture del contachilometri manipolate, cumulando un costo di 1 miliardo di euro di perdite annuali. Il contachilometri conta il numero di km percorsi, uno degli indicatori chiave del valore di qualsiasi auto. Alterare, reimpostare o travisare in altro modo la vera lettura è illegale, ma accade sempre, spesso senza che l’acquirente lo sappia.

La truffa dell’auto economica

In questa truffa gli acquirenti vengono adescati attraverso annunci che offrono in vendita un’auto perfettamente funzionante, ma che “ha solo bisogno” di piccoli accorgimenti economici e pezzi facili da sostituire come i freni o un nuovo alternatore.

L’acquirente acquista il veicolo ed effettua la riparazione necessaria, solo per scoprire che il problema dichiarato era solo la punta dell’iceberg.

Auto sdoppiate

La clonazione dell’auto è una truffa sofisticata in cui i criminali utilizzano numeri VIN rubati e documenti fraudolenti per far sembrare legittima un’auto rubata. Può essere difficile da rilevare e la posta in gioco è alta. Se viene scoperta la vera identità della tua auto, le autorità la confischeranno e potresti persino dover affrontare accuse penali.