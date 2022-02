TIM propone altre grandi iniziative a tutti i suoi clienti nel mese di Febbraio. Il provider italiano vuole essere ancora leader nel campo della telefonia mobile e vuole contrastare l’avanzata di altri operatori, Iliad in primis. Per garantire sempre le migliori soluzioni a tutti i suoi clienti, TIM ha pensato a due vantaggiose offerte da ribasso.

TIM, due offerte low cost il mese di Febbraio

La prima iniziativa per i clienti che effettuano il passaggio in TIM si chiama Gold Pro. I clienti che attivano questa ricaricabile avranno a loro disposizione minuti senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS infiniti da inviare a chiunque e 70 Giga per la connessione internet. Il prezzo per il rinnovo della tariffa è pari a 7,99 euro ogni trenta giorni.

I clienti che decidono di modificare il loro piano per la telefonia fissa e passare a TIM potranno poi al tempo stesso attivare la Steel Pro. In questo caso il ticket prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a chiunque e 50 Giga per navigare in internet. Il prezzo per il rinnovo sarà di 6,99 euro ogni trenta giorni.