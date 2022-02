Sky propone una serie di novità sul fronte commerciale in questa prima parte del 2022. La pay tv satellitare anche in queste settimane deve rinunciare alla gran parte delle partite di Serie A, con l’esclusiva del massimo campionato che sino al prossimo 2024 sarà nelle mani di DAZN.

Sky, il 2022 inizia con questo servizio gratis

Per evitare un tracollo nel numero dei clienti, Sky ha da tempo pensato ad interessanti novità sul fronte commerciale per tutti gli abbonati. In questo senso, si spiegano i nuovi listini Smart. L’obiettivo della pay tv è quello di virare verso i prezzi più bassi di sempre.

Grazie ai nuovi listini smart gli utenti avranno la possibilità di accedere al ricco pacchetto dello sport ad un costo di soli 16,90 euro. Per quanto concerne il cinema, invece, è previsto per gli abbonati un prezzo da pagare pari a 10,90 euro. Gli utenti che scelgono il ticket intrattenimento, invece, dovranno pagare soltanto 14,90 euro. Per il calcio, la tariffa è ancora più vantaggiosa con soli 5 euro al mese.

I clienti che decidono di attivare un piano con Sky, inoltre, avranno anche un’ulteriore novità a loro disposizione. La pay tv, infatti, assicura il servizio Sky Go Plus completamente a costo zero per tutti i suoi clienti.

Le nuove condizioni condizioni del servizio streaming non prevedono più il pagamento dei 5 euro al mese. Gli utenti, al tempo stesso, potranno sempre beneficiar e di 4 dispositivi mobili diversi per guardare gli eventi della tv satellitare in streaming, anche con la modalità offline. Possibile anche la doppia visione contemporanea su due dispositivi.