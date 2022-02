L’operatore virtuale Rabona Mobile ha deciso che, in occasione della festa di San Valentino, fino al 14 febbraio 2022 rimarrà valida la promozione sulla ricarica online e, in aggiunta, è prevista anche una nuova iniziativa per tutti i clienti che acquistano una SIM.

Tutte e due le promozione sono partite lo scorso 11 febbraio 2022 e rimarranno valide fino tutta la giornata di domani, 14 febbraio 2022. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Rabona Mobile festeggia con noi San Valentino

Con l’iniziativa dedicata ai nuovi clienti Rabona Mobile, l’operatore virtuale consentirà di ottenere una seconda SIM in omaggio. Per usufruire di questa possibilità, è necessario richiedere una nuova SIM attraverso l’app o il sito ufficiale Rabona, sostenendo il normale costo di 19,99 euro. Questo importo è in realtà scontato di 5 euro rispetto al prezzo previsto nei negozi, che solitamente è di 25 euro.

Nonostante ciò, sulla nuova SIM ricaricabile verranno comunque accreditati 25 euro di bonus, validi per pagare esclusivamente costi a consumo entro un periodo massimo di 12 mesi. Per quanto riguarda l’attivazione delle offerte Rabona Mobile, come indicato nel sito dell’operatore è necessario corrispondere una prima ricarica di almeno 10 euro.

Passando alla promozione sulla ricarica, dedicata quindi ai già clienti dell’operatore, in questo caso viene offerto un bonus di 10 euro per un massimo di due ricariche. Per usufruire di questa seconda iniziativa, il cliente Rabona Mobile deve ricaricare il proprio credito direttamente online tramite app o sito ufficiale, esclusivamente con il taglio da 20 euro. Si specifica infine entrambe le promozioni, disponibili fino alle ore 13:00 del 14 Febbraio 2022, saranno riservate anche ai clienti del secondo brand Sì Pronto!?!.