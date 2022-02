Nel corso delle prossime settimane il produttore cinese OnePlus annuncerà alcuni nuovi smartphone di fascia media. Tra questi, sarà presentato il nuovo OnePlus Nord CE 2 e, stando ad alcuni teaser emersi in rete in queste ore, sappiamo che avrà come processore un SoC di casa MediaTek.

OnePlus conferma tramite alcuni teaser la presenza del SoC MediaTek Dimensity 900 su OnePlus Nord CE 2

OnePlus ha presentato da qualche settimana in Cina il suo nuovo smartphone di punta, ovvero il nuovo OnePlus 10 Pro. Tuttavia, come già sappiamo da tempo, l’azienda sta già preparando l’arrivo di altri device appartenenti alla fascia media del mercato.

Uno di questi sarà il medio di gamma OnePlus Nord CE 2. Quest’ultimo è già stato avvistato in rete in alcuni leaks ma, nel corso delle ultime ore, sono emerse alcune immagini teaser ufficiali. Secondo queste ultime, sotto al cofano di questo device a marchio OnePlus ci sarà il processore MediaTek Dimensity 900.

Oltre a questo, lo smartphone è stato avvistato anche in un render. Osservandolo, possiamo notare un design piuttosto simile a quello dei precedenti dispositivi dell’azienda, con un display forato sul fronte ma con una cornice inferiore leggermente più pronunciata rispetto alle altre. La parte posteriore dello smartphone ospiterà invece un modulo fotografico leggermente rialzato (in stile Oppo Find X3 Pro) con un sensore fotografico principale da 64 MP.

Vi ricordiamo che il display del nuovo OnePlus Nord CE 2 sarà un pannello SuperAMOLED con un refresh rate di 90Hz e che la batteria dovrebbe avere una capienza di 4500 mAh e dovrebbe supportare la ricarica rapida da 65W.